Unicorn Overlord: il nuovo RPG Tattico dagli autori di 13 Sentinels arriva marzo

Al Nintendo Direct del 14 settembre 2023 c'è stato spazio anche per l'annuncio di Unicorn Overlord, un RPG tattico nuovo di zecca prodotto da Atlus e sviluppato da Vanillaware, software house già nota per opere come 13 Sentinels Aegis Rim, Odin Sphere e Dragon's Crown.

Il trailer di presentazione ci ha confermato che Unicorn Overlord sarà disponibile in tutto il mondo a partire dall'8 marzo 2024, ma il gioco non arriverà solo su Nintendo Switch: gli autori ne confermano infatti lo sbarco anche su PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X/S sempre nella stessa data. L'arrivo sulle piattaforme Microsoft di attuale generazione rappresenta inoltre una novità per Vanillaware: è la prima volta in assoluto che un loro prodotto viene pubblicato anche su una console Xbox.

A parte ciò, Unicorn Overlord si presenta come un RPG tattico piuttosto coinvolgente e con una splendida veste grafica, oltre ad un focus anche sulla narrativa in un contesto fantasy medievale. L'opera Vanillaware ci mette inoltre a disposizione 60 diversi personaggi, oltre ad offrire anche il multiplayer. Dopo i consensi di critica e pubblico ricevuti con 13 Sentinels Aegis Rim nel 2019, Vanillaware si prepara a tornare in scena il prossimo marzo con un altro prodotto da tenere d'occhio, pronto a regalare soddisfazioni agli appassionati di giochi di ruolo tattici.

