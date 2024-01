Unicorn Overlord: alla scoperta dei personaggi e delle classi del GDR tattico di Atlus

Dopo averci offerto un assaggio delle dinamiche di gameplay legate all'esplorazione di Unicorn Overlord, Atlus ci porta alla scoperta dei personaggi e delle classi dell'ambizioso GDR tattico in arrivo su PS4, PS5, Switch e Xbox Series X|S.

L'ultimo approfondimento curato da Atlus e dal team Vanillaware ci reimmerge nelle atmosfere del regno fantasy di Fevrith per farci familiarizzare con alcuni dei personaggi che accompagneranno il protagonista nel corso di questa avventura medievaleggiante piena di battaglie e di intrighi.

Tra i tanti eroi che animeranno la campagna principale di Unicorn Overlord ci saranno l'elfa oscura Rosalinde e la sorella gemella Eltolinde, oltre allo spadaccino Ithilion e al vecchio mago Baltro al servizio di Galerius. Ogni personaggio apparterrà a una classe che ne determinerà le affinità di combattimento, come pure le armi impugnate e le abilità che sarà in grado di utilizzare in battaglia.

Nel corso dell'avventura avremo modo di interagire con personaggi appartenenti a più di 60 classi, ciascuna caratterizzata da tratti, abilità ed equipaggiamenti unici: Vanillaware cita a titolo d'esempio le classi Uscarlo, Gladiatore, Balestriere, Chierico, Cavaliere di viverne, Sciamano, Schermidore elfico, Lupo mannaro e Arco piumato.

Ogni personaggio avrà dei livelli di compatibilità con gli appartenenti ad altre classi, come le unità volanti e gli arcieri, i cavalieri su grifone e i cacciatori. Il lancio di Unicorn Overlord è previsto per l'8 marzo su PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sull'ultimo titolo degli autori di 13 Sentinels, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su Unicorn Overlord con Vanillaware tra RPG fantasy e strategia tattica.