Unicorn Overlord: storia, gameplay e difficoltà del nuovo RPG tattico fantasy

Unicorn Overlord è stato annunciato al Nintendo Direct di settembre. Si tratta del frutto della collaborazione fra ATLUS e Vanillaware, che di recente hanno diffuso ulteriori dettagli sulla struttura di questo GdR fantasy tattico.

La storia si svolge nel continente di Fevrith, una terra all'interno della quale sorgono cinque nazioni: Cornia, Drakenhold, Elheim, Bastorias e Albion. In ognuno di questi territori convivono non solo umani, ma anche numerose specie, fra cui elfi, angeli e una particolare razza di bestie nota come come bestral.

In una sanguinosa guerra che infuria in seguito alla ribellione del generale Valmore di Cornia contro la famiglia reale della sua nazione, Alain - principe di Cornia - fugge e viene scelto per guidare l'Esercito nella liberazione delle terre soggiogate di Fevrith.

Dopo dieci anni, con il leggendario Anello dell'Unicorno in mano, Alain issa la bandiera della ribellione per condurre il suo popolo verso la libertà. Vivremo l'avventura proprio nei panni di Alain, il principe ereditario del regno caduto di Cornia e figlio della sua regina, Ilenia, al fianco dei suoi tre alleati, Scarlett, Lex e Josef, rispettivamente una sacerdotessa, un amico d'infanzia del protagonista e un cavaliere sacro del regno perduto di Cornia.

Potremo affrontare il gioco a tre livelli di difficoltà differenti, esplorare un mondo vasto, stringere legami con altri alleati di varie specie, conquistare città e allenare i nostri alleati per estendere progressivamente le funzionalità di gioco.

Le battaglie includono il tempo reale e la vittoria arriva solo a determinate condizioni. Prevista anche una modalità online con battaglie PvP ed eventi nel Colosseo. Vi ricordiamo che Unicorn Overlord arriverà l'8 Marzo 2024 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Se ve lo siete perso, ecco un riassunto delle novità del Nintendo Direct di settembre.