Unicorn Overlord: la nuova video guida svela i segreti del combattimento

Dopo essersi premurata di lanciare la Demo di Unicorn Overlord su PlayStation, Xbox e Switch, Atlus pubblica una video guida che svela i segreti del sistema di combattimento dell'avventura ruolistica a tinte strategiche targata Vanillaware.

L'ultimo filmato propostoci dagli sviluppatori giapponesi entra nel merito delle attività più 'movimentate' che dovremo svolgere esplorando il continente di Fevrith e snocciola tutta una serie di consigli su come approcciarsi alle battaglie.

L'ultima fatica interattiva degli autori di 13 Sentinels Aegis Rim promette infatti di combinare l'esplorazione a un innovativo combat system, il tutto immerso in un mondo fantasy pieno di missioni da svolgere, di storie da dipanare e di condottieri da guidare in battaglia, per un totale di oltre 60 personaggi unici, ciascuno dei quali contraddistinto dal proprio ventaglio di abilità e tattiche da padroneggiare.

Cercate ulteriori approfondimenti? Su Everyeye.it trovate un mare di immagini dettagli su personaggi e tattiche di battaglia di Unicorn Overlord, perfetti per ingannare l'attesa per il lancio del GDR a tinte strategiche di Atlus che, lo ricordiamo, avverrà l'8 marzo su PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.