Unieuro: buono da 20 euro ogni 100 euro di spesa, solo fino al 28 febbraio

Unieuro presenta il nuovo volantino Ogni momento è buono, un sottile gioco di parole per lanciare la nuova promo che permette di ottenere un buono sconto da 20 euro ogni 100 euro di spesa, offerta valida fino al 28 febbraio 2022.

Come funziona? E' semplicissimo per ogni scontrino unico (in negozio) o transazione unica (online) di almeno 100 euro effettuata entro il 28 febbraio, Unieuro rimborsa il cliente con un buono sconto da 20 euro utilizzabile dal primo marzo al 16 aprile.

Non partecipano al monte acquisti i seguenti prodotti: PlayStation 5, Gift Card e carte prepagate in generale (esempio iTunes, Google Play, Pay TV, PlayStation Store). L’iniziativa non è cumulabile con l’operazione a premi Anticipa L'Estate di Unieuro.

Una volta ottenuto il buono (fisicamente in cassa negli store fisici o via email in caso di acquisto online) potrete spenderlo liberamente su qualsiasi prodotto a scelta anche in promozione, ad esclusione di Playstation 5, Dyson V10 e iPhone. Unieuro fa sapere che "un Buono Sconto sarà utilizzabile per un successivo acquisto da almeno 20€. I Buoni Sconto potranno essere cumulati tra loro per successivi acquisti multipli di 20€. In caso di utilizzo dei Buoni Sconto sul sito è previsto il limite massimo di 4 buoni per ogni ordine. "