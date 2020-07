Unieuro: 5% di sconto su tutto il catalogo e consegna gratis

Unieuro propone (solo online) il 5% di sconto extra su tutti i prodotti in catalogo per un periodo di tempo limitato, con consegna standard gratis per ogni ordine a partire da 49 euro, offerta valida anche su videogiochi, console e accessori.

Per quanto riguarda la consegna standard gratuita, Unieuro specifica che "La Consegna Standard è una consegna effettuata esclusivamente nei giorni lavorativi dalle ore 08:30 alle ore 18:00. Questa tipologia prevede la consegna sul fronte strada per tutti i prodotti acquistati. Tutti gli ordini con Consegna Standard vengono affidati al corriere convenzionato. La prima consegna viene effettuata senza alcun tipo di preavviso telefonico. I tempi medi di consegna standard variano entro 72 ore dalla presa in carico del prodotto (o dei prodotti) da parte del corriere."

Il 5% di extra sconto Unieuro "è valido su tutto il catalogo" come sottolineato dal banner presente in home page, dunque su qualsiasi tipologia di prodotto tra cui come detto, videogiochi, console e accessori, vi consigliamo dunque di approfittarne se siete interessati, promozione valida solamente sugli acquisti online e non nei punti vendita della catena.

Per scoprire tante altre offerte ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it per avere accesso a volantini in anteprima, sconti su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone e smartwatch, TV e monitor e altri prodotti legati al mondo dei videogiochi e della tecnologia.