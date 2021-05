Unieuro: 5% di sconto extra su tutto, anche su videogiochi e console

Torna la promozione Unieuro che offre il 5% di sconto di sconto extra su tutto il catalogo (con poche eccezioni che vedremo di seguito), sconto al quale si aggiunge anche la consegna standard gratis per tutti gli ordini superiori ai 49 euro.

Sono esclusi dalla promozione i prodotti volantino, prodotti protagonisti di offerte speciali e altre promozioni in corso e tutti i preordini, per il resto non sembrano esserci particolari limitazioni. Per essere certi che il prodotto di vostro interesse possa godere dello sconto aggiuntivo vi basterà cercare la dicitura "5% Extra Sconto direttamente in carrello" presente nell'angolo in alto a destra nella scheda di ogni articolo. Per tutti gli ordini di importo pari o superiore a 49 euro la consegna è gratis.

Unieuro non specifica il termine ultimo dell'iniziativa e dunque non sappiamo fino a quando sarà possibile approfittare del 5% di sconto aggiuntivo sul catalogo, la promozione è valida solamente online e coinvolge migliaia di articoli non in promozione.

Una buona occasione per acquistare una nuova console, accessori (pensiamo a controller, cuffie, mouse, tastiere gaming e tanti altri) oppure giochi per arricchire la vostra ludoteca risparmiando il 5% extra e usufruendo della spedizione a costo zero. Approfittatene se siete interessati, prima che sia troppo tardi.