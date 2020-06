Unieuro annuncia il Bastard Black Friday, sconti anche su console e giochi?

Il Black Friday... in estate? No, non ci siamo sbagliati, da Unieuro sta per partire il Bastard Black Friday Summer Edition, nuova promozione con tanti sconti su tutte le categorie di prodotti, presumibilmente anche su console, videogiochi e accessori.

"Sta per arrivare un Black Friday che non puoi perderti! Dalle 9:00 del 26 giugno all'8 luglio." Con queste parole la catena presenta il nuovo evento estivo che partirà alle 09:00 di venerdì 26 giugno e andrà avanti fino al prossimo 8 luglio, non è chiaro se solamente online o anche nei negozi fisici.

Difficile capirne di più ma quasi certa la presenza di sconti anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console, in tanti si aspettano tagli di prezzo per PS4, PlayStation 4 PRO, Xbox One X, Xbox One S, Nintendo Switch, Switch Lite, videogiochi e accessori come controller e cuffie, senza dimenticare PC Desktop e Notebook gaming, tastiere, mouse, sedie e abbonamenti per servizi come come Xbox LIVE Gold, Xbox Game Pass, PlayStation Plus e PlayStation Now.

Segnatevi l'appuntamento sul calendario: venerdì 26 giugno alle 09:00 prende ufficialmente il via il Bastard Black Friday Summer Edition di Unieuro, ovviamente troverete su queste pagine le migliori offerte e gli sconti già dalla prima mattinata di domani.