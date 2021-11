Unieuro anticipa il Black Friday: arrivano le prime offerte per risparmiare

Si chiama Mana' Mana' Black Friday la nuova promozione di Unieuro che anticipa il Venerdì Nero con una valanga di offerte già disponibili online e nei punti vendita dal 2 all'11 novembre. Un piccolo assaggio del Black Friday in anticipo, per iniziare subito a risparmiare.

Tra i prodotti in promozione troviamo anche console, videogiochi e PC Gaming: iniziamo segnalandovi il bundle FIFA 22 per PS5 e Controller DualSense a 99.99 euro e Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e custodia a 339 euro, oppure il solo Mario Kart 8 Deluxe a 49,99 euro.

E ancora, Sedia Gaming Momodesign a 149.99 euro, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Golf Super Rush e Super Mario Odyssey a 49,99 euro l'uno. Call of Duty Black Ops Cold War costa 39.99 euro mentre Assassin's Creed Valhalla è in promozione a 34.99 euro, stesso prezzo per Watch Dogs Legion mentre Marvel's Avengers è in super offerta a 19,99 euro.

Nintendo Switch Lite con Minecraft costa 229.90 euro, sconti anche sui Joy-Con venduti a 69.90 euro la coppia, vari colori disponibili. Prezzo stracciato per FIFA 20 a 9.99 euro, infine vi segnaliamo Call of Duty Modern Warfare a 39.99 euro, Game & Watch Super Mario Bros a 39.99 euro, Deathloop per PS5 e Resident Evil Village a 49,99 euro l'uno.