Unieuro Back to School: PS4 e giochi in offerta nel volantino di settembre

Anche Unieuro vuole rendere meno amaro il ritorno a scuola con il nuovo volantino di inizio settembre denominato non a caso Back to School, con tante offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console, con focus particolare su PlayStation 4.

Iniziamo segnalando la promozione sui DualShock 4 in vendita a partire da 49.99 euro nelle colorazioni Jet Black, Bianco, Blu e Rosso mentre le varianti Camo e Metallic Blu, Steel Black, Gold e trasparente costano 54,99 euro. Particolarmente conveniente il bundle che include il DualShock 4 di colore nero e un codice per riscattare il pacchetto Neo Versa di Fortnite, venduto a 49,99 euro. PlayStation 4 Slim 500 GB è in offerta a 299.99 euro con incluso un gioco PlayStation Hits a scelta da una selezione di titoli.



Inoltre, sconti sui migliori giochi del catalogo PlayStation con Days Gone a 24.99 euro, Marvel's Spider-Man e MediEvil a 19.99 euro, Nioh 2 a 39.99 euro e vari giochi PlayStation Hits a 14.99 euro tra cui Uncharted 4 Fine di un Ladro, LittleBigPlanet 3, Ratchet & Clank, Uncharted The Nathan Drake Collection, God of War e Bloodborne. E ancora, Astro Bot Rescue Mission, Concrete Genie e Knack 2 a 19.99 euro l'uno.



