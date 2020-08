Unieuro Back to School: in sconto numerosi PC desktop e portatili da gaming

La promozione Back to School di Unieuro è appena iniziata ed è ora possibile approfittare delle nuove offerte per acquistare numerosi prodotti elettronici tra i quali ci sono anche diversi PC da gaming.

Tra i tanti prodotti disponibili in offerta troviamo infatti non solo dei portatili da gaming ma anche dei PC desktop dotati di tutto il necessario per godersi al meglio i giochi.

Ecco di seguito alcuni dei prodotti in offerta:

ASUS TUF Gaming FX505DV-BQ098T: 1299,00 euro

ASUS TUF Gaming FX505GE-BQ321T: 819,00 euro

MSI MEG Trident 10SD-1018IT: 2799,00 euro

MSI MAG Codex 5 10SD-083IT: 2299 euro

MSI MAG Codex 5 10SC-084IT: 1899,00 euro

MSI MAG Infinite S 10SA-019EU: 1299,00 euro

MSI Infinite A 9SC-839IT: 1609,00 euro

Lenovo Legion Y740: 1269,00 euro

In alcuni casi gli sconti applicati sono davvero importanti e non è da escludere che nelle prossime ore molti dei PC da gaming in vendita non saranno più disponibili all'acquisto. Vi ricordiamo inoltre che, sempre grazie alla promo Back to School, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo del valore massimo di 300 euro rottamando il proprio PC. Potete trovare tutti i dettagli sull'offerta visitando la relativa pagina sul sito ufficiale.