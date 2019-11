Unieuro Black Friday 2019 volantino con sconti su Nintendo Switch, PS4, 3DS e 2DS

Unieuro ha pubblicato il volantino Black Friday 2019 con tante offerte al via dalle 8:30 di oggi (martedì 12 novembre) e valide fino al 21 novembre. Tra i prodotti in promozione anche PlayStation 4, Nintendo Switch, console 3DS e 2DS.

Il pacchetto PS4 Slim 1 TB con Call of Duty Modern Warfare e headset Sony Gold Wireless ha un prezzo pari a 349.99 euro (-23% sul listino), Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe costa invece 299.99 euro, con uno sconto pari a 15%. E ancora New Nintendo 2DS XL con Yokai Watch viene venduto a 119.99 euro mentre Nintendo 2DS sempre in bundle con Yokai Watch ha un prezzo di 69.99 euro.

Da segnalare infine Call of Duty Modern Warfare per PS4 o Xbox One a 56.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio complessivo del 18% rispetto al prezzo standard e FIFA 20 a 58.79 euro invece di 69.99 euro, in questo caso il risparmio sul listino è del 16%.

Nella giornata di ieri Unieuro ha lanciato l'iniziativa No IVA per festeggiare il Giorno dei Single, questa promozione è terminata, tuttavia dalle 08:30 del 12 novembre parte ufficialmente il pre Black Friday di Unieuro, in attesa delle offerte vere e proprio del Venerdì Nero.