Unieuro Black Friday: il gran finale con tantissime nuove offerte!

Ultimissimi giorni per il Change Black Friday di Unieuro! La catena ha rinnovato le proprie offerte su console, videogiochi e accessori per il Venerdì Nero con tanti sconti che proseguiranno fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday.

Iniziamo segnalando FIFA 21 a 39.99 euro e giochi Nintendo in offerta a 44.99 euro, tra i tanti citiamo Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Odyssey mentre The Legend of Zelda Breath of the Wild costa 54,99 euro.

Nintendo Switch costa 299 euro mentre i controller DualShock 4 sono in offerta a 39,99 euro l'uno in varie colorazioni. Si continua con PS4 Slim 500 GB con FIFA 21 a 299 euro, Nintendo Switch Lite a 189 euro e giochi PlayStation Hits a partire da 9.99 euro, in questa fascia di prezzo rientrano ad esempio God of War, Gran Turismo Sport e Horizon Zero Dawn Complete Edition.

L'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi costa 44.99 euro inoltre Unieuro propone anche tanti altri giochi terze parti per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a prezzo scontato, senza dimenticare gli accessori come le cuffie, controller compatibili e in generale tutto quello che serve per migliorare l'esperienza di gioco.