Unieuro Black Friday: PS VR con Astro Bot, PS4 1TB e Switch in offerta

Anche Unieuro ha lanciato una promozione in vista del Black Friday, con sconti che arrivano fino al 60% su numerosi prodotti tecnologici presenti in catalogo. Non mancano all'appello, ovviamente, alcune offerte dedicate a console e videogiochi.

Tanto per cominciare, è attivo un interessante sconto sul bundle comprendente Sony PlayStation VR, la Camera, VR Worlds e il recente Astro Bot: Rescue Mission. Il pacchetto è in vendita a soli 199,99 euro, invece di 340,98 euro.

È disponibile in offerta anche il ricco bundle che include PlayStation 4 1TB, un secondo Dualshock 4, e tre dei più recenti titoli approdati sul mercato, ovvero FIFA 19, Assassin's Creed Odyssey e Marvel's Spider-Man. Il tutto è in vendita a 369,99 euro, invece di 529,97 euro.

Segnaliamo, infine, anche uno sconto su Nintendo Switch, che può essere acquistata a 289,99 euro, invece di 329,99 euro. Le offerte riportate saranno attive fino a lunedì 26 novembre, o fino ad esaurimento scorte, sia sul sito che nei punti vendita di Unieuro. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare questa pagina, su Everyeye.it inoltre trovate tutte le offerte del Black Friday continuamente aggiornate, continuate a seguirci!