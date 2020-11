Unieuro Black Friday: tutti gli sconti del nuovo volantino di novembre

Anche Unieuro, come tutti i rivenditori su scala nazionale, ha lanciato un nuovo Volantino ricco di offerte pensate appositamente per il Black Friday, il periodo dell'anno più atteso dai cacciatori di sconti. Scopriamo assieme tutte le promozioni dedicate alle console e ai videogiochi.

Cominciamo, innanzitutto, segnalandovi gli sconti sulle console e gli accessori. PlayStation 4 Slim da 500 GB in bundle con MediEvil è offerta a 299,99 euro invece di 330,98 euro, mentre il pacchetto comprendente FIFA 21 e un DualShock 4 è proposto a 79,99 euro anziché 109,99 euro. Nintendo Switch con Just Dance 2021 può essere acquistata a 359,99 euro invece di 389,99 euro, mentre Nintendo Switch Lite nelle colorazioni turchese, grigia e grigia a 189,99 euro anziché 219,99 euro.

Sul versante videogiochi segnaliamo, innanzitutto, FIFA 21 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a 39,99 euro, un bel risparmio rispetto al prezzo pieno di 69,99/59,99 euro. Molto ampia la selezione per Nintendo Switch: si annoverano Ring Fit Adventure a 69,99 euro, The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 54,99 euro, Animal Crossing: New Horizons a 44,99 euro, Super Mario 3D All-Stars a 44,99 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 44,99 euro, Pokémon Spada/Scudo a 44,99 euro, New Super Mario Bros. U Deluxe a 44,99 euro, Super Smash Bros. Ultimate a 54,99 euro, Super Mario Odyssey a 44,99 euro e Paper Mario The Origami King a 44,99 euro.

Il nuovo Volantino Change Black Friday di Unieuro sarà valido fino al 30 novembre online e nei punti vendita della catena. Maggiori dettagli potete trovarli sul sito ufficiale di Unieuro.