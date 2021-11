Unieuro verso il Black Friday: sconti rinnovati, saranno attivi fino al 18 novembre

Al Black Friday vero e proprio mancano ancora diversi giorni, ma Unieuro ci sta già dando dentro con gli sconti. La nota catena ha infatti appena rinnovato la selezione degli sconti "Mana' Mana' Black Friday": scopriamo assieme i prodotti a prezzo speciale.

La maggior parte delle offerte videoludiche sono tutte dedicate al mondo Nintendo. Switch può essere acquistata in abbinata a Just Dance 2022 al prezzo di 329,90 euro (anziché 369,90), in entrambe le colorazioni grigia e blu/rosso neon. Nintendo Switch Lite è invece proposta a 259,90 euro (turchese, blu, grigia e rosa corallo) in abbinata ad Animal Crossing New Horizons e una borsa a scelta. Tra i giochi a prezzo scontato segnaliamo invece Miitopia a 39,99 euro, 51 Worldwide Games a 29,99 euro, Animal Crossing New Horizons a 49,99 euro e Ring Fit Advenure a 69,99 euro.

Le nuove offerte "Mana' Mana' Black Friday" di Unieuro saranno attive fino a giovedì 18 novembre e possono essere consultate a questo indirizzo (ci sono anche tanti altri prodotti tecnologici!). Sono inoltre ancora a disposizione alcuni sconti di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi, come Marvel's Avengers per PS4 e Xbox One a soli 19,98 euro, FIFA 20 a 9,99 euro e la Sedia Gaming Momo Design a 149,99 euro.