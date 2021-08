Unieuro: continua il fuoritutto, nuova offerta sui giochi Nintendo Switch

Da Unieuro continua il fuoritutto fino al 22 agosto, tra le nuove offerte online vi segnaliamo una promozione dedicata ai giochi per Switch che vi permetterà di acquistare due giochi in bundle a prezzo ridotto.

Nello specifico Unieuro propone il pacchetto Animal Crossing New Horizons + Miitopia a 84.99 euro invece di 108.99 euro con un risparmio di oltre 20 euro rispetto all'acquisto separato dei due prodotti. Una buona occasione per acquistare due titoli molto apprezzati del catalogo Nintendo Switch, ideali anche per un regalo (o... due regali) che sarà sicuramente gradito.Tra i metodi di pagamento accettati dall'eCommerce di Unieuro troviamo anche PayPal inoltre per quanto riguarda la consegna potete optate per la spedizione gratis o domicilio o per il ritiro in negozio, anche in questo caso il servizio è completamente gratuito.

Per queste e altre offerte vi consigliamo di dare uno sguardo agli sconti del fuoritutto Unieuro, la promozione è valida fino al 22 agosto, sul sito troverete anche tantissimi altri prodotti in offerta, inoltre fino al 31 agosto è tempo di Back to School, Unieuro sconto PC desktop e portatili ideali da usare per le attività scolastiche, in offerta anche accessori e tanti altri articoli per aiutare i ragazzi nella didattica a distanza.