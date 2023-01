Da Unieuro continua il Fuoritutto! Sconti su videogiochi e console fino al 19 gennaio

Continua il Fuoritutto Unieuro, fino al 19 gennaio tanti sconti anche su console e videogiochi, con particolare focus sulla famiglia Nintendo Switch. Ecco una selezione delle migliori offerte Unieuro di gennaio 2023.

Iniziamo con Nintendo Switch OLED con Nintendo Switch Sports a 379.90 euro oltre ad una serie di sconti su vari giochi per Switch come Nintendo Switch Sports a 39.90 euro, Minecraft Nintendo Switch Edition a 24.99 euro, Splatoon 3 a 49.99 euro e altri giochi Nintendo allo stesso prezzo tra cui Mario Strikers Battle League Football, Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto, Leggende Pokemon Arceus, Mario Party Superstars e Super Mario Odyssey.

Nintendo Switch Modello 2019 con Nintendo Switch Sports costa 329.90 euro mentre Just Dance 2023 di Ubisoft costa 39.90 euro, stesso prezzo per Mario + Rabbids Sparks of Hope. The Legend of Zelda Breath of the Wild è in offerta a 59.99 euro, Ring Fit Adventure costa 69.99 euro e infine vi segnaliamo il volante Logitech G29 con pedaliera al prezzo di 249.90 euro invece di 399.90 euro, compatibile con PlayStation 4 e PC.

Tutte le offerte indicate sono valide online e nei negozi Unieuro fino al 19 gennaio compreso, salvo esaurimento delle scorte disponibili sul sito o nei singoli punti vendita della catena.