Unieuro continua con il Vero Fuoritutto: ulteriori sconti sui giochi Nintendo Switch

Il Vero Fuoritutto di Unieuro non è ancora finito, anzi! La nota catena ha ben pensato di rincarare la dose allungando la promozione e incrementando leggermente la percentuale di sconto sui videogiochi per Nintendo Switch in offerta.

Giochi per Nintendo Switch che fino a pochi giorni fa potevano essere acquistati a 49,99 euro, adesso sono disponibili con un ulteriore sconto al prezzo di 47,99 euro (meglio di niente!): è il caso di prodotti recenti come Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, così come di altri titoli come Leggende Pokémon Arceus, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e Mario Strikers Battle League. Splatoon 3 è ancora in sconto a 49,90 euro, mentre Animal Crossing: New Horizons costa 44,99 euro, FIFA 23 Legacy 31,99 euro, Nintendo Switch Sports 39,90 euro, Minecraft per Switch 23,99 euro e Sonic Frontiers 45,99 euro.

Per dovere di completezza segnaliamo che il volantino Vero Fuoritutto Continua include anche degli sconti indirizzati ai giocatori PlayStation, con FIFA 23 per PS4 a 49,99 euro, FIFA 23 per PS5 a 59,99 euro, Call of Duty Modern Warfare 2 per PS5 a 63,99 euro, God of War Ragnarok per PS5 a 63,99 euro e Minecraft per PS4 a 23,99 euro. Ci sono inoltre le cuffie HyperX Cloud Stinger Core Wireless a 59,99 euro anziché 84,99 euro e le HyperX Cloud Stinger Corecablate a 24,99 euro invece di 39,99 euro.

Potete consultare la selezione completa delle offerte del Volantino Vero Fuoritutto Continua sul sito ufficiale di Unieuro. Ricordate che rimarranno attive fino a giovedì 2 febbraio oltre ad essere soggette ad esaurimento scorte, dunque sbrigatevi se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse.