Unieuro, continuano gli sconti Fuoritutto: le offerte più interessanti fino al 13 febbraio

Unieuro ha rinnovato il suo volantino Fuoritutto, aggiungendo tantissime nuove offerte destinate a rimanere attive fino al prossimo 13 febbraio. Tra i numerosi prodotti in sconto non mancano ovviamente console, videogiochi e PC Gaming. Scopriamo assieme le occasioni più interessanti.

Nintendo Switch, innanzitutto, può essere acquistata a 339,99 euro anziché 359,89 euro in abbinata con un gioco dei Pokémon a scelta tra Diamante Lucente, Perla Splendente, Spada, Scudo e New Pokémon Snap. Promozione simile per Nintendo Switch Lite, offerta a 259,98 euro invece di 279,89 euro con un gioco a scelta tra quelli sopra menzionati. In offerta ci sono anche i singoli giochi: Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente, Spada, Scudo e New Pokémon Snap sono acquistabili a 49,99 euro l'uno.

In ambito PlayStation 4 si segnalano The Last of Part 2, MediEvil e Days Gone a 19,99 euro cadauno, mentre per i PC gamer c'è l'imbarazzo della scelta. Tra le offerte, citiamo le cuffie Trust GXT 488 a 34,99 euro, il mouse Trust GXT 105 a 9,99 euro, la tastiera Trust GXT 835 Azor a 19,99 euro, il monitor Samsung F27T350 27" a 159,99 euro e il monitor Acer R240Y 23.8" a 129,99 euro. Chiudiamo con il PC da gaming Acer Aspire TC-1660 dotato di CPU i5-11400F, NVIDIA GeForce 1650, 8GB di RAM e un SSD da 512 GB proposto a 799,90 euro. Potete consultare tutte le offerte Fuoritutto dirigendovi sul sito ufficiale di Unieuro.