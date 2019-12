Unieuro Cyber Monday: ultimi giorni per gli sconti su console e giochi da 14,99€

Com'è andato il vostro Black Friday 2019? Vi è rimasto qualche soldo in tasca? Ci auguriamo di sì, poiché non è ancora finita! Per il gran finale Unieuro ha dato il via a 4 giorni di promozioni su console e videogiochi, ma dovete affrettarvi: scadono domani 2 dicembre in occasione del Cyber Monday.

Ciò significa che avete meno di 48 di tempo per approfittare delle seguenti offerte su console e videogiochi:

14,99 euro : The Division 2, Detroit Become Human, Gran Turismo Sport e God of War;

: The Division 2, Detroit Become Human, Gran Turismo Sport e God of War; 19,99 euro : Marvel's Spider-Man, Call of Duty: Black Ops 4, Team Sonic Racing e GTA 5;

: Marvel's Spider-Man, Call of Duty: Black Ops 4, Team Sonic Racing e GTA 5; 24,99 euro : MotoGP 19, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Battlefield 5;

: MotoGP 19, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Battlefield 5; 34,99 euro : Days Gone, Ghost Recon Breakpoint, Red Dead Redemption 2, F1 2019 e Just Dance 2019;

: Days Gone, Ghost Recon Breakpoint, Red Dead Redemption 2, F1 2019 e Just Dance 2019; 49,99 euro: Need For Speed Heat, FIFA 20 e Call of Duty: Modern Warfare.

Le console in offerta, invece, sono PS4 500GB con Pacchetto Fortnite Neo Versa e Controller PS4 Nacon a 199,99 euro, Nintendo Switch a 289,99 euro e Nintendo Switch Lite con un gioco a scelta tra Luigi's Mansion 3, Pokémon Spada e Pokémon Scudo a 249,99 euro. Gli sconti sono validi sia online che in negozio fino a domani 2 dicembre, vi consigliamo di affrettarvi poiché le scorte potrebbero terminare.