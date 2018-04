Unieuro: FIFA 18, Dualshock 4 e volante Logitech G29 tra le offerte del nuovo volantino

Nel nuovo volantino di Unieuro ci sono molte offerte interessanti su console, accessori e videogiochi, che potrebbero risultare molto interessanti. Ecco quali sono.

FIFA 18, sia in versione PlayStation 4 che Xbox One, viene proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 42% sul prezzo pieno di 69,99 euro. Non è il solo titolo Electronic Arts in offerta, dal momento che ci sono anche Star Wars Battlefront II e Need For Speed: Payback in vendita a soli 29,99 euro, anziché 69,99 euro, anch'essi in doppia versione PlayStation 4 e Xbox One.

Gli amanti dei giochi di guida saranno felici di sapere che il volante Logitech G29 Driver Force Racing può essere acquistato a 229,99 euro, con uno sconto del 43% sul prezzo originale di 409,99 euro. Il Dualshock 4, in versione nera, blu e steel black, è invece in sconto a 49,99 euro. Non è propriamente un'offerta, ma segnaliamo che il bundle composto da PlayStation 4 Slim 500 GB e Far Cry 5 è acquistabile a 299,99 euro.

Per tutti i dettagli sulle promozioni vi consigliamo di recarvi a questo indirizzo. Specifichiamo che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a Unieuro per questa promozione.