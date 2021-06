Unieuro Freedom Black Friday: le migliori offerte su console e videogiochi

Unieuro presenta Freedom Black Friday, il Black Friday dell'estate al via da oggi e fino al primo luglio, con offerte su centinaia di prodotti tra cui ovviamente anche console, videogiochi e accessori. Ecco le promo più interessanti da tenere d'occhio.

Sul sito di Unieuro troviamo una vetrina con oltre 200 prodotti, in particolare vi segnaliamo Nintendo Switch con un gioco a scelta a 349.90 euro e vari giochi Nintendo a 49.99 euro tra questi citiamo Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Party, New Super Mario Bros U Deluxe e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In vendita anche Nintendo Switch Lite con custodia a scelta a 229.90 euro (disponibile nei colori corallo, blu, giallo, turchese e grigio).

In catalogo trovano spazio anche PC Gaming e Notebook Gaming delle migliori marche (Dell, Asus, Acer, Omen by HP), monitor, sedie gaming, tastiere, mouse e altri accessori per giocare nel migliore dei modi e trarre il massimo divertimento dalle sessioni di gaming.

Tutte le promozioni sono valide esclusivamente online da oggi (venerdì 25 giugno) e fino al primo luglio compreso, non sappiamo se nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi della scadenza del Freedom Black Friday, Unieuro aggiungerà nuovi prodotti al catalogo, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.