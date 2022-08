Unieuro: il fuoritutto continua con sconti su Nintendo Switch, giochi e accessori

Il fuoritutto di Unieuro continua fino al 21 agosto con nuove offerte valide online e in negozio, tra i prodotti in vendita a prezzo scontato troviamo anche console Nintendo Switch Lite, videogiochi e accessori per Switch e PlayStation.

Qualche esempio? Il volante Logitech G29 costa 299.99 euro invece di 399.99 euro, il controller Gioteck VX4 per PS4 costa 29.99 euro, disponibile in vari colori come viola e nero, bianco e nero, camo e total black. In offerta anche Nintendo Switch Lite con custodia a scelta a 219.99 euro, vari colori disponibili tra cui grigio, blu e giallo, restando in casa Nintendo segnaliamo anche gli sconti sulle custodie Pokemon e Pokemon Diamante e Pokemon Perla a 49.99 euro l'uno.

Gli sconti di Unieuro sono validi online e nei negozi aderenti fino al 21 agosto e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Si tratta di una bella occasione per acquistare Nintendo Switch, giochi Pokemon, controller e accessori a prezzo ridotto, per fare scorta di nuovi giochi per la stagione autunnale, in vista delle novità dei prossimi mesi.

Le offerte sono valide nei punti vendita Unieuro aderenti salvo esaurimento scorte, a seconda delle quantità disponibili nei singoli negozi, per maggiori dettagli potete rivolgervi al personale in store.