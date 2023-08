Unieuro Fuoritutto: ecco le nuove offerte su videogiochi e console

Accanto al Festival Multiplayer di Nintendo eShop e ai nuovi saldi per il QuakeCon 2023, arrivano ulteriori opportunità di risparmio per i videogiocatori, grazie all'ultimo volantino di Unieuro.

La nota catena di elettronica ha infatti reso disponibile una nuova selezione di promozioni, alcune delle quali dedicate proprio al mondo del gaming. Nel quadro dell'appuntamento estivo con il Fuoritutto di Unieuro, in particolare, è possibile aggiudicarsi a prezzo ridotto dei bundle dedicati a Nintendo Switch OLED e PlayStation 5. Spazio anche ad alcune offerte sulle esclusive Nintendo Switch firmate da The Pokémon Company.



Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sulle promozioni attivate da Unieuro con il nuovo Fuoritutto.

Offerte videogiochi

Nintendo Switch OLED + Minecraft Bundle : passa da 379,89 euro a 349,90 euro;

: passa da 379,89 euro a 349,90 euro; PlayStation 5, bundle con due controller DualSense : passa da 609,99 euro a 599,90 euro;

: passa da 609,99 euro a 599,90 euro; Leggende Pokémon: Arceus (Nintendo Switch): passa da 59,99 euro a 49,99 euro;

(Nintendo Switch): passa da 59,99 euro a 49,99 euro; Pokémon Scarlatto (Nintendo Switch): passa da 59,99 euro a 49,99 euro;

(Nintendo Switch): passa da 59,99 euro a 49,99 euro; Pokémon Violetto (Nintendo Switch): passa da 59,99 euro a 49,99 euro;

In chiusura, segnaliamo che tutti i saldi proposti dal nuovo volantino di Unieuro resteranno attivi sino alla giornata di mercoledì 16 agosto. L'iniziativa è valida sia presso i punti vendita fisici sia sullo store online della catena di elettronica.

