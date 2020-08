Unieuro Fuoritutto: le nuove offerte volantino su console e videogiochi

Da Unieuro torna il Fuoritutto, con tantissimi sconti validi fino al 16 agosto su numerosi prodotti, tra cui ovviamente videogiochi, accessori e console. Vediamo insieme le migliori offerte e promozioni disponibili nel momento in cui scriviamo.

Da segnalare il bundle PS4 500 GB con MediEvil a 299 euro e ancora FIFA 20 per Nintendo Switch, PlayStation 4 o Xbox One a 19.99 euro, e ancora il preordine di FIFA 21 a 59.99 euro (49.99 euro per l'edizione Legacy su Nintendo Switch), senza dimenticare monitor e PC/Notebook Gaming, trovate la lista completa delle offerte sul sito di Unieuro, raggiungibile tramite il link pubblicato in calce.

Le offerte indicate sono valide fino al 16 agosto come parte del volantino Fuoritutto Unieuro, come di consueto se siete interessati ad un prodotto in particolare affrettatevi prima che vada sold-out. Per scoprire tante altre offerte ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it per avere accesso a volantini in anteprima, sconti su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone e smartwatch, TV e monitor e altri prodotti legati al mondo dei videogiochi e della tecnologia.