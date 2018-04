Unieuro: God of War + Far Cry 5 a prezzo speciale e offerte sui bundle con PS4 slim e Pro

Unieuro ha recentemente aggiornato le promozioni del volantino e, come sempre, non mancano all'appello alcuni interessanti sconti su videogiochi e console.

God of War e Far Cry 5 per PlayStation 4 vengono venduti assieme a soli 89,99 euro, un'offerta che potrebbe rivelarsi parecchio appetibile ai giocatori interessati ad entrambi i titoli. L'avventura dello spartano è fresca di uscita, e per l'occasione viene proposta anche in bundle con le varie edizioni della console: PlayStation 4 Slim 500GB + God of War a 299,99 euro; PlayStation 4 Slim 1TB + God of War a 309,99 euro; PlayStation 4 Pro 1TB + God of War a 399,99 euro.

Sul versante Nintendo, c'è Switch in offerta a 289,99 euro, sia in colorazione grigia che neon blu/rossa. Si segnalano anche diversi bundle contenenti Nintendo 2DS + gioco a soli 69,99 euro. Non mancano all'appello neppure quelli con Xbox One S 500 GB + 1 gioco a 279,99 euro. Tra i titoli acquistabili assieme alla console figurano Assassin's Creed Origins, Forza Horizon 3, Rocket League, Minecraft, FIFA 17 e Minecraft.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata. Le promozioni saranno attive nei punti vendita della catena e online fino al 3 maggio 2018. Ci teniamo a specificare che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle offerte che crediamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a Unieuro per questa promozione.