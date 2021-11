Unieuro Halloween Days: PlayStation VR scontato di oltre 50 euro per il Gran Finale

Sono queste le ultimissime ore per approfittare delle offerte Halloween Days di Unieuro, tra i prodotti in promozione troviamo anche il visore PlayStation VR compatibile con PS4 e PS5, in vendita con il 18% di sconto sul prezzo di listino.

PSVR costa 245.80 euro invece di 299.90 euro, l'offerta termina oggi lunedì primo novembre, dunque avete pochissimo tempo per approfittarne nel caso siate interessati al visore per la Realtà Virtuale di Sony, scontato di oltre 50 euro sul prezzo di listino.

Il pacchetto proposto a prezzo ribassato è quello standard che include il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera e una copia del videogioco PlayStation VR Worlds con cinque esperienze in Realtà Virtuale per immergersi subito nel mondo della VR: Ocean Descent, Scavengers Odyssey, VR Luge, Danger Ball e The London Heist. I controller PlayStation Move non sono compresi e devono essere acquistati separatamente, tenetelo quindi presente al momento di finalizzare il vostro ordine.

Sono tantissimi i prodotti in offerta per gli Halloween Days di Unieuro tra cui piccoli e grandi elettrodomestici, televisori, soundbar, PC da gaming, smartphone delle migliori marche (Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei), tablet, spazzolini elettrici, rasoi ed epilatori, aspirapolveri, friggitrici ad aria e tanti altri articoli in promozione fino al primo novembre online e nei negozi Unieuro.