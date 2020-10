Unieuro Halloween Days con sconti su PS4 e controller DualShock

Unieuro lancia gli Halloween Days, una settimana di scontri mostruosi, con consegna gratuita su una selezione di prodotti. Tra gli articoli in offerta fino al 2 novembre troviamo anche PlayStation 4 e controller DualShock.

Da Unieuro è possibile acquistare PS4 500 GB con FIFA 21 e voucher FUT a 289.99 euro invece di 349.99 euro, con un risparmio pari al 17% sul prezzo di listino. Scontati anche i controller PlayStation 4, con le colorazioni Magma Red, Nero, Bianco, Steel Grey e Blu a 49,99 euro l'uno. Stesso prezzo per il bundle DualShock 4 Jet Black con voucher Fortnite Neo Versa del valore di 31 euro.

Le nuove offerte Halloween Days di Unieuro sono valide solamente online fino al 2 novembre, con consegna gratis su alcuni prodotti in promozione. Vi invitiamo a seguirci sul canale Telegram offerte Everyeye.it per essere aggiornati sui nuovi volantini delle catene di elettronica e sulle migliori offerte online, quotidianamente inseriamo nuove offerte di grandi rivenditori e siti di eCommerce, per farvi risparmiare su videogiochi, console, accessori e altri prodotti di informatica ed elettronica di consumo.

Avete già deciso cosa comprare? Avete trovato qualche offerta interessante per Halloween da Unieuro? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.