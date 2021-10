Unieuro lancia gli Halloween Days: tanti sconti online e in negozio fino al primo novembre

Anche Unieuro celebra Halloween con il nuovo volantino Halloween Days con tante offerte valide online e nei negozi fino al primo novembre. Tra i prodotti in sconto anche videogiochi e console.

Iniziamo segnalando FIFA 22 Standard Edition per PS4 a 69.99 euro se comprato insieme ad un gioco a scelta della collana PlayStation Hits, si continua con FIFA 22 per PS5 in bundle con controller DualSense (colore a scelta) a 99.99 euro, Nintendo Switch a 299.99 euro e Mario Kart 8 Deluxe a 49,99 euro.

E ancora, Super Mario 3D World + Bowser's Fury in sconto a 49.99 euro, Super Mario Odyssey a 49.99 euro e Nintendo Switch Lite con custodia rigida a scelta a 219,99 euro. Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch costa 39.99 euro, Mario Golf Super Rush è in offerta a 49.99 euro inoltre segnaliamo gli sconti su PC da gaming delle migliori marche, monitor, sedie gaming e altri accessori.

Le promozioni degli Halloween Days Unieuro andranno avanti fino al primo novembre online sul nuovo sito e in store, nei negozi inoltre potrete trovare anche altre offerte valide a livello locale e per questo non segnalate online, il nostro consiglio è quello di recarvi nei punti vendita per scoprire queste e altre offerte per Halloween.