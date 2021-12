Unieuro lancia i Natalissimi con sconti e offerte fino al 24 dicembre

Unieuro anticipa il Natale con I Natalissimi, nuova promozione valida online e in negozio fino al 24 dicembre con sconti su tantissimi prodotti, tra questi anche console, videogiochi, accessori e PC Gaming.

Da segnalare Nintendo Switch a 299.99 euro con Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online, in bundle troviamo invece Nintendo Switch Modello 2019 con Just Dance 2022 a 329,99 euro. A prezzo di listino (349.99 euro) è disponibile anche la nuova Nintendo Switch OLED, mentre Nintendo Switch Lite costa 229.99 euro con un gioco a scelta incluso tra Big Brain Academy Sfida tra Menti o Minecraft.

La sedia da gaming Momodesign MD-GC006-KW costa 129.99 euro (varie colorazioni disponibili), sconti anche sui videogiochi con Marvel's Avengers a 29.99 euro e FIFA 20 a 14.99 euro, Call of Duty Black Ops Cold War a 39.99 euro, Need for Speed Heat a 19.99 euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 39.99 euro, NBA 2K22 a 39.99 euro e Call of Duty Modern Warfare a 39,99 euro.

E ancora Assassin's Creed Valhalla con (a scelta) Assassin's Creed Odyssey o Assassin's Creed Origins a 39.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 19.99 euro e infine Red Dead Redemption 2 a 29,99 euro.