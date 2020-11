Unieuro lancia le offerte del Black Friday 2020 con sconti su PS4, Switch e PS Plus

Unieuro anticipa il Venerdì Nero e presenta le offerte Change Black Friday, valide fino al 10 novembre su una serie di prodotti, tra i quali rientrano anche videogiochi e console. Ecco le nuove promozioni Unieuro Black Friday 2020.

Da segnalare l'offerta su PlayStation 4 PRO 1TB in colorazione Jet Black con il bundle FIFA 21 + DualShock 4 + Voucher FUT a 429.99 euro, inoltre è disponibile anche l'abbinata abbonamento 12 mesi PlayStation Plus + 20 euro di ricarica PSN a 64,99 euro. In offerta anche Nintendo Switch con la Fortnite Edition proposta a 329.99 euro e Nintendo Switch Lite (nei colori giallo, turchese o grigio) con Animal Crossing New Horizons a 259,99 euro invece di 279,99 euro.

Tutte le offerte sono valide online e nei punti vendita Unieuro aderenti, fino al 10 novembre in ogni caso salvo esaurimento delle scorte disponibili.