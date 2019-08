Unieuro No IVA nel weekend: risparmia il 18% su tutte le console e videogiochi

Unieuro lancia un weekend No IVA con sconto IVA del 18% su tutti i prodotti del catalogo, raddoppiato fino al 36% nel caso di elettrodomestici e climatizzatori, con l'esclusione dei marchi A&G, Miele, Liebherr, H3G e videogiochi in preordine.

Direttamente dal sito, mettendo i prodotti di vostro interesse nel carrello, otterrete automaticamente il prezzo scontato al momento del checkout online. Ad esempio con lo sconto IVA PlayStation 4 Slim 1 TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 e The Last of Us Remastered) costa 245 euro mentre Nintendo Switch con 35 euro di credito da spendere su eShop ha un prezzo pari a 270 euro.

La promozione No IVA Unieuro è valida su tutti i prodotti, anche singoli videogiochi, ad eccezione dei giochi in preordine. Tutte le console possono essere acquistate a prezzo scontato del 18% tra cui Nintendo Switch, Xbox One S, Xbox One X, PS4/PS4 PRO, Nintendo 3DS/2DS, accessori e PC Gaming.

Nota Bene - questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare offerte che riteniamo possano essere interessanti per i lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".