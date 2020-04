Unieuro Noi Ci Siamo: sconti PS4, Switch Lite e giochi fino al 19 aprile

Unieuro lancia la nuova promozione Noi Ci Siamo dedicata agli acquisti online, fino al 19 aprile tantissimi prodotti in offerta a prezzo speciale tra cui anche videogiochi, console e accessori, vediamo insieme i migliori sconti.

Da segnalare ad esempio FIFA 20 a 39.99 euro e Nintendo Switch Lite con un gioco a scelta (tra Pokemon Spada o Luigi's Mansion 3) a 259 euro, promozione valide per le colorazioni turchese, azzurro e grigio. E ancora, tastiera Trust GXT 830-RW a 19.99 euro e mouse Trust GXT 138 X-RAY a 29.99 euro, sul sito trovate anche monitor, sedie gaming e tanti altri accessori a prezzo speciale.

Ricordiamo che i negozi Unieuro sono chiusi per l'emergenza Coronavirus tuttavia l'eCommerce è regolarmente attivo anche in questo periodo, seppur con tempistiche di spedizioni variabili in base alle difficoltà nel raggiungere i singoli comuni ed eventuali divieti apposti dagli stessi, dunque vi consigliamo di verificare che nella vostra zona le consegne possano avvenire regolarmente.

Sempre da Unieuro trovate anche nuovi sconti PS4 e giochi e offerte Xbox One S e One X con pacchetti proposti a partire da 299 euro, 179.99 euro per il modello One S All-Digital privo di lettore ottico.