Unieuro nuove offerte: giochi PS4 e PS5, accessori videogiochi Switch

Nuova ondata di offerte solo online da Unieuro, la catena propone una vasta selezione di prodotti in sconto tra cui videogiochi e accessori: ecco una panoramica delle migliori offerte del momento valide solo per gli acquisti online, per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Hogwarts Legacy per PS4 costa 54.99 euro ma vi segnaliamo anche Red Dead Redemption 2 a 24.99 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 25.49 euro e Crash Team Racing Nitro Fueled a 24,99 euro. LEGO Harry Potter Collection per Nintendo Switch costa 25.49 euro mentre LEGO Brawls è in super sconto a 14.99 euro, da segnalare anche One Piece Odyssey a 39.99 euro e GTA V a 27,49 euro.

Dead Island 2 per PS5 è in sconto a 59.99 euro, Dragon Ball The Breakers costa 16.99 euro, in sconto anche Spyro Reignited Trilogy a 29.99 euro e My Hero One's Justice 2 a 16,99 euro senza dimenticare LEGO Marvel Super Heroes 2 (versione Nintendo Switch) a 23.99 euro e LEGO City Undercover per Nintendo Switch a 23,99 euro.

Sul sito di Unieuro trovate in sconto anche custodie per Nintendo Switch, controller per PlayStation 4, volanti con pedaliere, schede di memoria per Nintendo Switch, porta controller, cavi HDMI e tantissimi altri accessori.