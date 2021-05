Unieuro: nuove offerte volantino con sconti su Switch, giochi e accessori PS5

E' online il nuovo volantino Tasso Zero di Unieuro con una selezione di offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, console e accessori, con focus su Nintendo Switch e PlayStation 5.

Fino al 27 maggio è possibile acquistare Nintendo Switch Lite (nelle colorazioni giallo, grigio o turchese) con una custodia a scelta al prezzo di 219.99 euro invece di 244.89 euro, con uno sconto del 10% rispetto all'acquisto separato dei due articoli.

Il volante Logitech G29 Driving Force Racing per PS4 costa 229.99 euro invece di 399 euro, in questo caso il risparmio è pari al 42%, uno sconto certamente invitante per chiunque sia interessato all'acquisto di questo accessorio. Si continua con Ring Fit Adventure con Just Dance 2021 a 99.99 euro, da segnalare anche la Telecamera HD per PS5 con 20 euro di Gift Card PSN a 69.99 euro invece di 89.99 euro, con un risparmio del 22% sulla vendita separata.

Infine due offerte preorder: Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 può essere prenotato a 79.99 euro mentre Miitopia per Nintendo Switch è in offerta a 49,99 euro. E ricordatevi che Unieuro offre il 5% di sconto extra su moltissimi articoli del catalogo e spedizione gratis per tutti gli ordini di importo pari o superiore a 49 euro.