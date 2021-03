Unieuro: nuovo volantino aprile 2021 con sconti su Nintendo Switch e giochi PS4/PS5

E' online il nuovo volantino Unieuro con offerte valide fino all'11 aprile, tra i prodotti in promozione troviamo anche console Nintendo Switch e giochi per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Switch e 3DS.

Qualche esempio? Pokemon Sole e Luna per 3DS costano 9.99 euro l'uno, Just Dance 2021 per Nintendo Switch è in promozione a 39.99 euro mentre Animal Crossing New Horizons costa 49,99 euro. Per Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition bastano 9.99 euro mentre il più recente COD Black Ops Cold War costa 59,99 euro.

E ancora, Watch Dogs Legion è in sconto a 34.99 euro mentre Ghost Recon Breakpoint e Assassin's Creed Valhalla costano rispettivamente 9.99 euro e 44.99 euro. Marvel's Avengers costa 39.99 euro, Dragon Ball FighterZ e Jump Force sono in offerta a 19.99 euro l'uno, inoltre segnaliamo Cyberpunk 2077 a 49,99 euro. Stesso prezzo per Hitman 3 a NBA 2K21 mentre se volete spendere meno potete optare per Red Dead Redemption 2 a 29.99 euro, Yakuza Zero o Darksiders Warmastered Edition a 14,99 euro l'uno.

Infine vi segnaliamo l'offerta su Nintendo Switch Lite a 199.99 euro, versione standard senza giochi in bundle o altri contenuti inclusi. Le nuove promozioni Unieuro sono valide da oggi e fino al prossimo 11 aprile, esclusivamente online.