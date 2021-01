Unieuro Nuovo Volantino: il Fuoritutto continua, sconti fino al 7 febbraio

Unieuro ha rinnovato la propria selezione di sconti e ha lanciato il nuovo volantino "Fuoritutto Continua", che sarà attivo fino al prossimo 7 febbraio. Le offerte, come al solito, sono molteplici e interessano numerosi prodotti a carattere tecnologico. Non mancano, ovviamente, una serie di occasioni su console e videogiochi... scopriamole assieme!

Si segnala, tanto per cominciare, la possibilità di acquistare Nintendo Switch Lite in abbinata con un gioco a scelta a 249,90 euro, con uno sconto dell'11% sul prezzo pieno che normalmente ammonterebbe a 279,98 euro. La lista dei giochi inclusi nell'iniziativa è disponibile nei punti vendita, ma il volantino anticipa la possibilità di abbinare Animal Crossing New Horizons.

Sconti anche sulle esclusive console di casa PlayStation: Dreams può essere acquistato a 19,99 euro (anziché 40,99 euro), mentre Death Stranding e Days Gone a 29,99 euro l'uno, invece di 69,99 euro. Ne approfittiamo per ricordarvi che Days Gone ha ricevuto una patch per PlayStation 5 che ha abilitato la risoluzione 4K dinamica e i 60fps. Oltre ai giochi summenzionati, è stato scontato anche FIFA 21, acquistabile a 39,99 euro per PS4, Xbox One e, in edizione Legacy, per Switch.

Le offerte del Volantino Fuoritutto Continua di Unieuro saranno disponibili fino al prossimo 7 febbraio. Potete consultarle dettagliatamente nel Volantino Online oppure sul sito ufficiale di Unieuro.