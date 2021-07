Unieuro Nuovo Volantino: le offerte della nuova promozione Un Mare di Sconti

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino "Un mare di sconti", che accompagnerà queste calde giornate estive fino al prossimo 22 luglio. La promozione prevede centinaia di offerte sui prodotti dei migliori brand di tecnologia, con consegna gratuita e pagabili anche a tasso zero in 10 rate. Scopriamo assieme i migliori sconti a tema videludico.

Protagonista indiscussa del volantino "Un mare di sconti" è la famiglia Nintendo. La portatile della casa, Switch Lite, può essere acquistata a 199,90 euro anziché 219,90 euro in tutte le sue colorazioni, ovvero grigia, gialla, turchese, blu e rosa corallo.

La promozione si estende anche agli accessori e ai giochi. I Joy-Con, innanzitutto, sono in offerta a 69,99 euro al posto di 79,99 euro: potete comprarli nei colori rosso/blu neon, blu/giallo neon, viola/arancio neon e verde/rosa neon. Il Nintendo Switch Pro Controller, invece, è in offerta a 59,99 euro anziché 79,99 euro. Le offerte sui giochi, invece, sono tutte a tema Zelda per celebrare l'imminente uscita di Skyward Sword HD: abbiamo quindi Zelda Breath of the Wild a 59,99 euro invece di 69,99 euro, Zelda Link's Awakening a 49,99 anziché 59,99 euro e Hyrule Warriors L'Era della Calamità a 49,99 euro al posto di 59,99 euro.

Il volantino "Un Mare di Sconti" sarà attivo fino al 22 luglio. Maggiori dettagli sulle offerte sopramenzionate potete trovarli a questo indirizzo.