Unieuro: nuovo volantino con sconti PS5, Nintendo Switch, giochi e accessori

E' online il nuovo volantino Unieuro intitolato Gli sconti che sognavi e valido fino al 25 aprile. Tantissimi i prodotti in promozione, tra cui giochi e accessori per PlayStation 5, console Nintendo Switch e giochi per Xbox e Nintendo 3DS.

Pokemon Luna costa 9.99 euro, stesso prezzo per Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition. Inoltre segnaliamo Nintendo Switch V2019 a 359.99 euro con in abbinato un gioco incluso da una lista di titoli e si continua con il controller DualSense PS5 + 20 euro di ricarica PSN al prezzo di 79,99 euro, mentre Nintendo Switch Lite con Minecraft costa 229,99 euro.

Sconti anche sui giochi con Days Gone PS4 a 19.99 euro, Just Dance 2021 a 29.99 euro, Jump Force a 19.99 euro, Call of Duty Black Ops Cold War a 59.99 euro e Red Dead Redemption 2 a 29,99 euro. E ancora, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 49.99 euro, Dragon Ball FighterZ a 19.99 euro, Marvel's Avengers a 39.99 euro e God of War (PlayStation Hits) a 9,99 euro.

Sul sito di Unieuro trovate la lista completa dei prodotti in promozione, con centinaia di videogiochi per tutte le piattaforme, accessori (cuffie, sedie gaming, controller) e console.