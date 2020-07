Unieuro: nuovo volantino sottocosto con offerte su PS4 e Nintendo Switch

Da Unieuro tornano le offerte Sottocosto, valide fino al 2 agosto online (consegna gratuita per ordini superiori a 49 euro) e nei negozi della catena aderenti all'iniziativa. Tra i prodotti in promozione anche PlayStation 4, Nintendo Switch e controller DualShock 4.

Unieuro propone l'abbinata DualShock 4 con 20 euro di credito PSN a 69.99 euro, controller disponibile in varie colorazioni tra cui bianco, nero, rosso e blu. Da segnalare allo stesso prezzo anche il pacchetto che include un DualShock 4 Jet Black e un voucher Fortnite del valore di 31 euro, oltre appunto ai 20 euro di credito per il PlayStation Store.

Nintendo Switch Lite in bundle con Paper Mario The Origami King è in vendita a 229.99 euro, prezzo valido per le colorazioni grigio, turchese e giallo. Una buona offerta che vi permetterà di risparmiare ben 50 euro sul prezzo di listino, l'abbinata Switch Lite e Paper Mario The Origami King costerebbe infatti normalmente 279,98 euro.

Infine segnaliamo PS4 PRO 1 TB con Call of Duty Infinite Warfare e un gioco PlayStation Hits a scelta da una selezione di titoli al prezzo di 399.99 euro invece di 439.98 euro con un risparmio pari a 39.99 euro sul costo di listino totale.