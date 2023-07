Unieuro offerte online con sconti su giochi PS5, PS4, Switch e accessori

Unieuro rinnova le offerte solo online valide fino al 16 luglio con una valanga di sconti sui migliori giochi del catalogo PS4, PS5, Nintendo Switch e tagli di prezzo su accessori come controller, cuffie e custodie.

Iniziamo con Wild Hearts a 29.99 euro, LEGO Brawls a 14.99 euro, Matchpoint Tennis a 39.97 euro, LEGO Jurassic World a 24.90 euro e Persona 5 Royal a 47,99 euro. E ancora, Forspoken per PS5 a 47.99 euro, Outriders Deluxe Edition a 19,98 euro e Immortals Fenyx Rising di Ubisoft a 25,49 euro.

Si continua con LEGO Marvel Super Heroes 2 a 25.49 euro, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 50.99 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 26,49 euro e Fortnite Leggend Degli Anime Bundle a 18,49 euro. In sconto anche Dragon Ball The Breakers a 26.49 euro, The Evil Within per PS4 a 17.99 euro e No Man's Sky a 44,99 euro, solamente per citare alcuni dei giochi in offerta.

In sconto anche numerosi accessori come controller NACON, PowerA e Gioteck, volanti Xtreme e custodie morbide, rigide e a valigette per Nintendo Switch. Tutti gli sconti e le offerte sono valide fino al 16 luglio 2023, solo online sul sito di Unieuro, salvo esaurimento delle scorte online.