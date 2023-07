Unieuro offerte: PS5 con 2 DualSense e basetta a 499€, preorder di Spider-Man 2 in sconto

Il volantino Sottocosto di Unieuro è finalmente online con una serie di offerte e promozioni valide fino al 30 luglio, con sconti su PlayStation 5, giochi e accessori. Ecco le migliori offerte dell'estate di Unieuro per risparmiare, avete pochi giorni di tempo per approfittarne.

Iniziamo con Xbox Series S in offerta: la console Microsoft costa 259.90 euro invece di 299.90 euro, normale prezzo di listino al pubblico. Una bella occasione per avvicinarsi all'universo Xbox ad un costo decisamente contenuto, poco più di 250 euro per una console perfettamente compatibile con tutti i giochi su Xbox Game Pass e con gli accessori disponibili per la sorella maggiore Xbox Series X.

Altra offerta volantino degna di nota è quella che vede PS5 Digital Edition in offerta a 499.90 euro in bundle con due controller DualSense e la basetta di ricarica, invece di 539,90 euro. Unieuro offre inoltre il preordine di Marvel's Spider-Man 2 al prezzo più basso: 69.99 euro invece di 80.90 euro, normale prezzo di listino consigliato al pubblico.

Infine, Unieuro offre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom al prezzo incredibile di 20 euro se acquistato in bundle con Nintendo Switch OLED al prezzo di 349,90 euro. Ricordatevi che le offerte Sottocosto di Unieuro sono valide fino al 30 luglio compreso, salvo esaurimento scorte.