Unieuro Offerte Revolution: le cuffie Pulse 3D per PS5 al prezzo più basso di sempre

Unieuro lancia le nuove offerte Join The Revolution valide fino al 26 settembre, tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche le cuffie Pulse 3D Wireless di Sony, lanciate lo scorso anno in occasione del debutto di PlayStation 5.

Le cuffie Pulse 3D per PS5 costano 69.99 euro invece di 99.99 euro (normale prezzo di listino al pubblico dell'headset), un taglio di prezzo davvero interessante che vi permetterà di acquistare queste ambite cuffie ad un costo davvero contenuto rispetto alla qualità del prodotto.

L'headset Wireless Pulse 3D di Sony è compatibile non solo con PlayStation 5 ma anche con PS4, PS4 PRO e computer Windows e Mac grazie all'adattore incluso, il cavo jack da 3.5mm permette inoltre di collegare le cuffie a PlayStation VR ed a dispositivi mobile come smartphone e tablet.

La batteria integrata (ovviamente ricaricabile) garantisce una buona autonomia fino a 12 ore di gioco. Se avete una console PlayStation 5 questo è l'headset mid range giusto da accompagnare all'hardware Sony, la qualità audio è buona per la fascia di prezzo mentre la qualità costruttiva non ha nulla da invidiare a cuffie di fascia premium vendute a cifre ben più alte.

Nel momento in cui scriviamo il prodotto è disponibile sul sito di Unieuro ma a questo prezzo potrebbe andare rapidamente sold-out.