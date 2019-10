Unieuro offre uno sconto immediato alla cassa fino a 600€: ecco le modalità

Avete in programma grandi acquisti? Allora sarete felici di sapere che Unieuro ha appena lanciato una ghiotta offerta assolutamente da non perdere, che rimarrà attiva fino a domani 20 ottobre.

Il noto rivenditore offre uno sconto immediato alla cassa di 300 euro per un acquisto dal valore di almeno 1000 euro, e di ben 600 euro per una spesa di almeno 2000 euro. L'iniziativa è valida solamente nei negozi della catena e per i possessori della carta Unieuro Club, richiedibile gratuitamente. Sono inoltre escluse le offerte del volantino Sottocosto di ottobre, gli iPhone, il pellett, i servizi, le ricariche telefoniche, le estensioni di garanzia, i libri, le demo unit, le gift card, le carte prepagate, gli abbonamenti e le promozioni in corso.

Nonostante le limitazioni, si tratta di un'opportunità imperdibile per tutti coloro intenzionati a rinnovare i dispositivi più costosi. Ad esempio, acquistando un televisore di fascia medio-alta dal valore superiore ai 1000 euro, è possibile affiancargli tranquillamente a costo zero una console come PlayStation 4 venduta a 300 euro. Questo è solo un esempio, le combinazioni sono molteplici, per maggiori informazioni vi invitiamo a recarvi in un punto vendita entro domani 20 ottobre.