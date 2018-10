Unieuro: PlayStation VR a 179,99 €, Astro Bot a 19,99 € e altri giochi in offerta

La nota catena Unieuro ha lanciato una nuova promozione dedicata a PlayStation VR, il visore per la Realtà Virtuale compatibile PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Il bundle contenente PlayStation VR, la camera e un voucher per scaricare VR Worlds è proposto al prezzo promozionale di 179,99 euro, con uno sconto del 40% su quello pieno pari a 299,99 euro. Oltre al visore, sono disponibili in offerta anche numerosi giochi compatibili con la periferica, come il recente Astro Bot Rescue Mission (19,99 euro), Firewall: Zero Hour stand-alone (9,99 euro) oppure con la periferica Aim Controller (49,99 euro), Gran Turismo Sport (19,99 euro), Driveclub VR (9,99 euro), Until Dawn: Rush of Blood (9,99 euro), Superhot VR (9,99 euro), The Inpatient (9,99), Robinson: The Journey (9,99 euro) e altri.

La promozione sarà valida fino a domenica 21 ottobre nei negozi della catena oppure online. A questo indirizzo potete consultare la lista completa dei prodotti in offerta. Specifichiamo che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare sconti che crediamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a Unieuro per questa promozione.