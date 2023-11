Da Unieuro prezzi bomba per il Black Friday sui migliori giochi, da Resident Evil a GTA

Da Unieuro continua il Black Friday Bello Bello, anche con una serie di offerte solo online come quelle che vi segnaliamo in questa occasione. Volete comprare nuovi giochi e risparmiare? Allora le offerte Unieuro fanno proprio al caso vostro...

Iniziamo con Resident Evil 4 Remake per PS5 a 34.99 euro, Hogwarts Legacy è in sconto a 49.99 euro mentre GTA V costa 27,68 euro. Mortal Kombat 1 è in offerta a 49.99 euro mentre per Red Dead Redemption II bastano 26.49 euro, da segnalare anche RIDE 5 a 49.99 euro e il recentissimo Payday 3 a 34,99 euro.

LEGO 2K Drive costa 24.99 euro, Street Fighter 6 è in sconto a 39.99 euro, Crash Team Rumble costa 29.99 euro e vi segnaliamo anche The Dark Pictures Anthology The Devil in Me a 25,49 euro. LEGO Brawls per PS5 è in sconto a 16.99 euro, Sonic Mania Plus costa 34.99 euro, Dragon Ball The Breakers è in sconto a 16.99 euro, stesso prezzo per My Hero One's Justice 2 in versione PlayStation 4 (compatibile con PS5).

Da Unieuro sconti anche sugli accessori come controller PS4 e PS5, custodie per Nintendo Switch, volanti e pedaliere e tanti altri prodotti in offerta solo online sul sito fino ad esaurimento scorte.