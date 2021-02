Unieuro San Valentino: Nintendo Switch Lite con Animal Crossing e Switch Online in sconto

In vista della festa degli innamorati, Unieuro ha lanciato la nuova promozione A San Valentino dillo con Nintendo, che prevede degli sconti su Nintendo Switch Lite, acquistabile per l'occasione in differenti soluzioni.

Spicca, innanzitutto, il bundle con una Nintendo Switch Lite (Turchese o Corallo), una copia di Animal Crossing: New Horizons e 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online al prezzo di 249 euro, con uno sconto del 7% sul prezzo pieno di 269,99 euro.

In alternativa, grazie alla promozione del volantino Fuoritutto di Unieuro, potete anche costruire da soli il vostro bundle da 249,90 euro scegliendo una qualsiasi delle Nintendo Switch Lite in listino (grigia, gialla, turchese e corallo) e aggiungendo un gioco a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Party, Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Luigi's Mansion 3, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Paper Mario: The Origami King, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Pikmin 3 Deluxe. A proposito di quest'ultimo: Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch può anche essere acquistato singolarmente al prezzo scontato di 39 euro, invece di 59,99 euro.

Potete approfittare degli sconti qui segnalati dirigendovi sul sito ufficiale di Unieuro