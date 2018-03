Unieuro: PS4 1TB + Shadow of the Colossus, Nintendo Switch e God of War Limited in offerta

ha dato il via a una nuova interessante promozione con tantissimi prodotti tecnologici proposti con sconti fino al 50%. Tra questi, non potevano di certo mancare quelli dedicati ai videogame.

Tra le offerte più interessanti, si segnala Sony Playstation 4 1TB chassis E + secondo DualShock 4 v2 + Shadow of the Colossus a soli 299,98 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo pieno di 404,98 euro. God of War in un'edizione limitata in esclusiva Unieuro può essere preordinato a 59,99 euro, invece di 84,99 euro. Quest'edizione comprende una custodia steelbook e un artbook della Dark Horse. I Dualshock 4 Nero, Arancione e Limited Edition "PlayStation F.C" sono invece proposti a 49,99 euro, anziché 69,99 euro.

Sul versante Nintendo, invece, è possibile acquistare Switch a 299,99 euro invece di 329,99 euro. C'è anche un bundle contenente Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 2 in vendita a 89,98 euro, invece di 119,98 euro. Gli sconti fanno parte del nuovo volantino e sono disponibili sia nei punti vendita, sia online sul sito ufficiale del noto rivenditore. Cosa ve ne pare? Ne approfitterete?