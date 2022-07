Unieuro regala 20€ di credito PSN con i giochi PS4 e PS5, da Gran Turismo 7 a TLOU 2

Nell'ambito della sua promozione Summer Black Friday, Unieuro ha lanciato un nuovo incentivo indirizzato a tutti i videogiocatori di PlayStation 4 e PS5 in cerca di un nuovo videogioco da acquistare.

La nota catena sta offrendo una ricarica PSN dal valore di 20 euro in regalo con l'acquisto di una selezione di videogiochi per PlayStation 5 e PS4. Tra i titoli aderenti all'iniziativa figurano The Last of Us Part 2 a 29,99 euro, Call of Duty Vanguard per PS5 a 59,99 euro, Ghostwire Tokyo a 39,99 euro, Gran Turismo 7 per PS4 a 59,99 euro, Gran Turismo 7 per PlayStation 5 a 69,99 euro, Horizon Zero Dawn a 69,99 euro, Far Cry 6 a 39,99 euro, Cyberpunk 2077 a 49,99 euro, Dying Light 2 a 59,99 euro, MotoGP 22 a 59,99 euro, Monster Energy Supercross 5 a 59,99 euro, Rainbow Six Extraction a 39,99 euro, Babylon's Fall a 39,99 euro, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin a 59,99 euro e Fallout 76 a 29,99 euro.

Nella pratica, si tratta di un risparmio di ben 20 euro su ognuno dei prezzi sopra indicati, dal momento che la ricarica PSN può essere liberamente reinvestita sul PlayStation Store sull'acquisto di qualsiasi contenuto digitale disponibile sulla piattaforma, inclusi giochi in promozione e i nuovi abbonamenti a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium. Potete consultare la lista completa dei titoli aderenti all'iniziativa a questo indirizzo, tenendo conto che l'offerta sarà valida fino al 10 luglio.